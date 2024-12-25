Дружина Лесика розповіла про його одужання після зупинки серця та тривалу реабілітацію

Дружина українського співака Лесика, справжнє ім'я якого Олег Турко, розповіла про його стан після зупинки серця, яка сталася на початку грудня у Львові.

Ірина Турко повідомила, що артиста вже виписали з лікарні. Стан виконавця поліпшується. Дружина Турка вважає, що одужання її чоловіка – це просто диво. Ірина переконана, що саме такий магічний подарунок отримала її сім'я на Різдво.

"Можна прожити довге і наповнене різними (чудовими та надважкими) моментами життя, не вникаючи в наповненість слова "подарунок". Подарунок, який дав мені можливість це зрозуміти - життя найдорожчої моєї людини. 25 грудня - це магія Різдва для всіх людей, а для нас ще й день нашого одруження", - розповіла Ірина в інтерв'ю Pravda News.

Лесик (Олег Турко)

Як повідомляє дружина музиканта, наразі він перебуває в реабілітаційному центрі. На Лесика чекає тривалий процес одужання. Та Ірина переконана, що вони впораються. Також дружина виконавця подякувала всім, хто допомагав їхній родині фінансово та підтримував морально.

"Вірю, що буде наступне - це повернення до повноцінного життя. Реабілітація буде довгою. Але я знаю, що не сама. Друзі, які кожну мить зі мною, дають мені віру в те, що я витримаю все…І я витримаю… Бо кохала, кохаю і буду його кохати завжди. Ще раз дякую всім, хто щиро допомагає фінансово і морально…", - зазначила Ірина.

Зазначимо, на початку грудня у Лесика погіршився стан здоров'я. Просто під час концерту у Львові в нього зупинилося серце. На щастя, в залі були присутні лікарі, які виконували реанімаційні заходи до приїзду "швидкої". Лесика доправили до однієї з лікарень Львова, де його стан стабілізували. Нещодавно народна артистка України Наталія Бучинська пригадала останні його слова перед зупинкою серця.

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