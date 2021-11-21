Дружина лідера Pianoбой Шурова подарувала йому рояль, який коштує як квартира

Музикант знайшов музичний інструмент своєї мрії.

Лідер гурту Pianoбой Дмитро Шуров 31 жовтня відсвяткував 40-річний ювілей.

У програмі "Світське життя" музикант відверто зізнався, який коштовний подарунок йому зробила дружина до дня народження. За словами Шурова, кохана презентувала йому коштовний рояль 1925 року, про який він давно мріяв.

"Подарунок цього року особливий і дуже дорогий, тому він мені буде на 20 років вперед. Справа в тому, що я знайшов рояль своєї мрії – 1925 року і він коштує як невеличка квартира, на жаль. Нє, вже не невеличка, вже величка. Тому моя дружина, яка хотіла подарувати мені рояль на 40 років, бо у мене ніколи не було. У мене маленьке піаніно Петров Міньон і великі мрії", - поділився Шуров.

Який незвичайний подарунок отримав Дмитро Шуров на День народження

Також зірковий батько розповів, де навчається його 18-річний син Лев. Дмитро зізнався, що вони з дружиною хотіли, аби хлопець навчався в іноземному виші. Однак сталося інакше:

"Ми дуже хотіли, щоб він обрав закордонний виш і працювали над цим декілька років, але абсолютно раптово він дуже круто склав ЗНО. За цим ЗНО його взяли на бюджет Київського національного університету Шевченка, філософський факультет", - похвалився Шуров.

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