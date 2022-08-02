Дружина Макаревича показала їхнього 4-місячного сина та прокоментувала ім'я малюка

У своєму фотоблогу дружина 68-річного музиканта, 37-річна журналістка, яка родом з Києва, опублікувала милу світлину з сином Ейтаном.

У кадрі молода матуся тримає крихітку над головою. Забавка в літачок припала 4-місячному хлопчику до вподоби, про це свідчить його усмішка.

Ейнат Кляйн з сином / Фото: instagram.com/_einatklein_

У дописі Ейнат прокоментувала ім’я свого первістка.

"Спочатку ми назвали дитинку Ейтан. А потім почалися новини: - Другий ізраїльський космонавт на ім'я Ейтан вирушає до космосу. (Ну, думаю, гаразд, у космос і я б вирушила хоч завтра).- Новий ізраїльський безпілотник "Ейтан" візьме участь у повітряному параді (кхм...). - Новий ізраїльський БТР "Ейтан"... (wait, what?!). Чи варто говорити, що це немовля, у свої 4 місяці, відмовляється проводити в спокійному стані навіть хвилину, а його улюблений "перемикач" з будь-якого настрою на сміх і радість - це гра в літачок? Загалом, назвали яхту» – написала обраниця музиканта.

Нагадаємо, Ілон Маск показав підрослого сина від відомої співачки. Винахідник поділився відео з дворічним хлопчиком, якого звуть X Æ A-12.

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