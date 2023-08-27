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Дружина Макса Чмерковського на кумедних фото показала підрослих синів від хореографа

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Макса Чмерковського на кумедних фото показала підрослих синів від хореографа

Макс Чмерковський з дружиною / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Хлопці вже помітно подорослішали.

Дружина хореографа Макса Чмерковського, танцівниця Пета Маргатройд, показала, як подорослішали їхні сини.

На своїй сторінці в Instagram обраниця шоумена поділилася новими світлинами з хлопчиками. На них шестирічний Шая лежав у ліжку поруч з маленьким братиком Ріо. 

Сини Макса Чмерковського / © instagram.com/petamurgatroyd
Сини Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Старший син пари показував кумедні жести руками та всіляко позував на камеру. Та й його молодший брат не відстав - Мережу дуже повеселило, як Ріо усміхався в кадрі.

Сини Макса Чмерковського / © instagram.com/petamurgatroyd
Сини Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd
Сини Макса Чмерковського / © instagram.com/petamurgatroyd
Сини Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

"Трохи корисного контенту для вас цього недільного ранку", - підписала світлини з синами Пета. 

Сини Макса Чмерковського / © instagram.com/petamurgatroyd
Сини Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Нагадаємо, що Макс Чмерковський та Пета Маргатройд разом вже 10 років. Старшому сину пари вже виповнилося шість років, натомість молодший з'явився на світ у червні 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
1060
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