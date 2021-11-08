Дружина Макса Чмерковського показала, як ходила до української лазні

Компанію їй склав чоловік.
Дружина нового судді "Танців з зірками", українсько-американського чемпіона світу з латинських танців Макса Чмерковського – Пета – показала, як відпочивала в Україні.
Так, нещодавно дружина хореографа прилітала на декілька днів до свого чоловіка. Разом вони провели активний відпочинок. Зокрема, Макс зводив свою дружину до української лазні. Відповідне відео Пета опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Це була просто неймовірна ніч. Ми сходили до української лазні. Це була справжня родзинка моєї подорожі", - поділилась Пета.
До речі, зірка в халатику провела тур лазнею. Судячи з відео, вони відпочивали там компанією.
Окрім цього, фани знаменитості зазначили, що вони обожнюють Україну і залюбки відвідали б таку лазню.
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