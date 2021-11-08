Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Дружина Макса Чмерковського показала, як ходила до української лазні

Дружина Макса Чмерковського показала, як ходила до української лазні

Дружина Макса Чмерковського показала, як ходила до української лазні

Макс Чмерковський з дружиною / instagram.com/maksimc

Компанію їй склав чоловік.

Дружина нового судді "Танців з зірками", українсько-американського чемпіона світу з латинських танців Макса Чмерковського – Пета – показала, як відпочивала в Україні.

Так, нещодавно дружина хореографа прилітала на декілька днів до свого чоловіка. Разом вони провели активний відпочинок. Зокрема, Макс зводив свою дружину до української лазні. Відповідне відео Пета опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Це була просто неймовірна ніч. Ми сходили до української лазні. Це була справжня родзинка моєї подорожі", - поділилась Пета.

До речі, зірка в халатику провела тур лазнею. Судячи з відео, вони відпочивали там компанією.

Окрім цього, фани знаменитості зазначили, що вони обожнюють Україну і залюбки відвідали б таку лазню.

Читайте також:

Наступна публікація