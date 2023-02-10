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Вагітна дружина Макса Чмерковського з чималим животиком запалила в танці з чоловіком

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1613
Час на прочитання
1 хв
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Вагітна дружина Макса Чмерковського з чималим животиком запалила в танці з чоловіком

Макс Чмерковський з дружиною / Фото: instagram.com/maksimc

Подружжя повеселило фанів спільним відео.

Танцюрист та екс"холостяк" Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, показали запальні танці разом.

На своїй сторінці в Instagram хореограф поділився кумедним відео, на якому він та його вагітна кохана танцюють хіп-хоп під нашумілий трек Big Boss Vette "Pretty Girls Walk".

У ролику Пета похизувалася чималим животиком у короткому бежевому топі. Подружжя пожартувало, що вони навмисно чекали, коли у танцівниці буде більше помітний животик.

"Це смішно, що ми чекали поки Пета буде "повністю" вагітна, щоб почати танцювати тут. Якщо ви знаєте Макса, ви знаєте, наскільки він не хотів брати в цьому участь! Але, якщо ви насправді його знаєте, ви зможете побачити точний рух, який змінив його думку", - пожартувало зіркове подружжя. 

Нагадаємо, що у середині січня Пета та Макс повідомили радісну новину про те, що чекають на другу дитину. Пара вже виховує 6-рінчого сина Шая, але увесь цей час не полишала спроб завагітніти вдруге.

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Дата публікації
Перегляди
1613
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