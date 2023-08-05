Дружина Макса Чмерковського замилувала фото, як старший син вкладає двомісячного брата

Дружина хореографа Макса Чмерковського, танцівниця Пета Маргатройд, зворушила Мережу спілкуванням двох братів.

У своїх сторіз в Instagram зіркова мама поділилася милими кадрами з синами. На фото шестирічний Шая вкладав двомісячного Ріо спати. Малюк лежав поруч зі страшим братом та посміхався на камеру.

"Ця усмішка в бік - класичний Ріо", - пожартувала Пета.

Сини Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Як розповіла танцівниця, старший син дуже любить свого молодшого брата та навіть поділився із ним своєю особливою ковдрою, яку нікому не дозволяє брати.

"Шая щедро подарував Ріо свою особливу ковдру, щоб він скористався нею цього ранку... І це було вперше! Зазвичай ніхто не отримує цю ковдру", - розповіла дружина Чмерковського.

Сини Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Нагадаємо, що нещодавно Макс та Пета відсвяткували шосту річницю шлюбу. У святковий день хореограф поділився рідкісними фото з їхнього весілля.

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