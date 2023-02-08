Дружина мера Дніпра Філатова налякала фото з відмороженим носом: "Пророкували ампутацію"

Марина Філатова показала наслідки свого походу на найвищі гори Антарктиди.
Дружина мера Дніпра Бориса Філатова Марина Філатова приголомшила шанувальників історією про те, чим для неї закінчилося підкорення найвищих гір Антарктиди.
На сторінці в Instagram Марина поділилася кадрами річної давнини. Вони були зроблені у січні 2022 року. Проте показати їх жінка наважилася лише зараз. На знімку Філатова постає з відмороженим носом.
Як розповіла Марина Філатова, тоді вона вирішила підкорити найвищі гори Антарктиди – масив Вінсон. Це їй вдалося і вона стала третьою українкою, яка здійнялася на вершину Вінсона. Втім, за це Філатова ледь не поплатилася своїм носом, який відморозила.
"Щиро кажучи, саме за цю вершину я таку ціну заплатити була не готова. Мені навіть пророкували ампутацію. Але я дуже намагалася лікуватися, дотримуватися всіх правил. Тепер про те, що трапилося, мені нагадують лише шрами та підвищена чутливість до холоду", - розповіла Філатова.
Втім, Марина не з тих, кого зупиняють перешкоди. Адже вже цього року дружина мера Дніпра разом з донькою Катериною підкорили найвищу точку Німеччини – Цугшпіце, висота якої складає 2962 м.
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