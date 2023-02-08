Дружина мера Дніпра Філатова налякала фото з відмороженим носом: "Пророкували ампутацію"

Дружина мера Дніпра Бориса Філатова Марина Філатова приголомшила шанувальників історією про те, чим для неї закінчилося підкорення найвищих гір Антарктиди.

На сторінці в Instagram Марина поділилася кадрами річної давнини. Вони були зроблені у січні 2022 року. Проте показати їх жінка наважилася лише зараз. На знімку Філатова постає з відмороженим носом.

Марина Філатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Марина Філатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Як розповіла Марина Філатова, тоді вона вирішила підкорити найвищі гори Антарктиди – масив Вінсон. Це їй вдалося і вона стала третьою українкою, яка здійнялася на вершину Вінсона. Втім, за це Філатова ледь не поплатилася своїм носом, який відморозила.

"Щиро кажучи, саме за цю вершину я таку ціну заплатити була не готова. Мені навіть пророкували ампутацію. Але я дуже намагалася лікуватися, дотримуватися всіх правил. Тепер про те, що трапилося, мені нагадують лише шрами та підвищена чутливість до холоду", - розповіла Філатова.

Марина Філатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Марина Філатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Марина Філатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Втім, Марина не з тих, кого зупиняють перешкоди. Адже вже цього року дружина мера Дніпра разом з донькою Катериною підкорили найвищу точку Німеччини – Цугшпіце, висота якої складає 2962 м.

Марина Філатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

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