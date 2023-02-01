Дружина Миколи Тищенка зізналася, що вона не в Таїланді з ним, і прокоментувала скандал з чоловіком

Дружина нардепа та ексзаступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, модель та блогерка Алла Барановська відреагувала на скандал навколо чоловіка.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Барановська запостила архівні світлини з відпочинку на Мальдівах і у Таїланді 2019 та 2021 роках. Відповідно, Алла спростувала інформацію, яка почала ширитися у ЗМІ, що вона разом з чоловіком наразі перебуває у Таїланді.

"Молода і прекрасна. 2021 рік, але пишуть, що 2023", "якою я була 2019, хоч згадала" – так підписала архівні кадри Барановська. Також Алла додала, що невдовзі вона буде в Києві. Але, де саме зараз вона перебуває, модель не уточнила.

Алла Барановська відреагувала на чутки, що зараз перебуває у Таїланді / Фото: instagram.com/allabonya

Дружина Миколи Тищенка Алла Барановська / Фото: instagram.com/allabonya

Дружина Миколи Тищенка Алла Барановська / Фото: instagram.com/allabonya

Дружина Миколи Тищенка Алла Барановська / Фото: instagram.com/allabonya

Зазначимо, що 27 січня народного депутата України Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу". Це відбулося після того, як під час повномасштабної війни в Україні Тищенко вирушив до Таїланду. Там у нардепа була запланована зустріч з "українською громадою" в чотиризірковому готелі. Поїздка Тищенка викликала обурення в Мережі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав Тищенка за кордон. Незабаром нардепа виключили з партії "Слуга народу".

Алла Барановська та Микола Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Нагадаємо, що цю тему у своїй пародії вже влучно висміяв актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий. У новому відео гуморист постав в образі Миколи Тищенка, який виправдовується за свою поїздку у Таїланд.

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