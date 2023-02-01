Дружина Миколи Тищенка зізналася, що вона не в Таїланді з ним, і прокоментувала скандал з чоловіком

Алла Барановська поділилася архівними фото з відпочинку.
Дружина нардепа та ексзаступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, модель та блогерка Алла Барановська відреагувала на скандал навколо чоловіка.
Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Барановська запостила архівні світлини з відпочинку на Мальдівах і у Таїланді 2019 та 2021 роках. Відповідно, Алла спростувала інформацію, яка почала ширитися у ЗМІ, що вона разом з чоловіком наразі перебуває у Таїланді.
"Молода і прекрасна. 2021 рік, але пишуть, що 2023", "якою я була 2019, хоч згадала" – так підписала архівні кадри Барановська. Також Алла додала, що невдовзі вона буде в Києві. Але, де саме зараз вона перебуває, модель не уточнила.
Зазначимо, що 27 січня народного депутата України Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу". Це відбулося після того, як під час повномасштабної війни в Україні Тищенко вирушив до Таїланду. Там у нардепа була запланована зустріч з "українською громадою" в чотиризірковому готелі. Поїздка Тищенка викликала обурення в Мережі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав Тищенка за кордон. Незабаром нардепа виключили з партії "Слуга народу".
Нагадаємо, що цю тему у своїй пародії вже влучно висміяв актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий. У новому відео гуморист постав в образі Миколи Тищенка, який виправдовується за свою поїздку у Таїланд.
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