Дружина Мірошниченка довела до сліз відео, як за рік названий син змінився до невпізнаваності

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка Інна розчулила відео, на яких показала, як їхній названий син Марсель за рік у родині змінився до невпізнаваності.

Так, у фотоблогу Інна Мірошниченко поділилася щемливим відео й розповіла, як починалася історія. Зокрема, пригадала, як на початку непростого шляху вся родина з нетерпінням і вірою на краще очікувала на Марселя.

"22 червня 2023. Ми стоїмо в залі суду, тримаємося за руки і плачемо, бо щойно суд оголосив, що Марсель офіційно наш син! Плачемо, бо розуміємо, що пройшли дуже складний шлях до цього. Плачемо, бо ніхто не вірив у нього до нас. Плачемо, бо знаємо, що зробимо його щасливим! "Це складний випадок, немає ніяких гарантій", - казали нам. "Подивитесь на нього за рік…", - відповів тоді Тім", - розповіла Інна.

І ось після тривалого часу адаптації дружина ведучого повідомляє про позитивні зміни у здоров'ї та поведінці Марселя, який тепер по-справжньому проживає щасливе безтурботне дитинство.

Інна та Тімур Мірошниченки приголомшили кардинальними змінами їхнього сина

"Пройшов цей рік. Усього рік, який зцілив життя! Це феноменальні зміни. Марсель подолав складні діагнози і за рік в сім’ї майже наздогнав однолітків. Він ходить, бігає, їздить на самокаті. З хлопчика, який не мав емоцій і усього боявся, Марс перетворився на хохотуна, який прагне вивчати все беззупинно!", - наголосила Мірошниченко.

До слова, Інна не приховує, що на шляху до повної адаптації хлопчика було багато труднощів, але родина не здавалася та вірила, що любов все зцілить і налагодить. Тож, у результаті щасливі батьки синочка не можуть стримати емоцій, коли бачать його повне перевтілення.

Тімур Мірошниченко з дружиною і названим сином Марселем

"Прагне обіймів, біжить, аби поцілували колінку після удару, засинає на грудях батьків. Такі прості речі, які говорять про прив'язаність! Прив'язаність, яку ми будували крок за кроком попри всі складнощі. Цей рік був важким. Але коли ми бачимо результат, то не можемо стримати сліз щастя! Дякуємо, синок, що ти прийшов в наше життя і своїм прикладом доводиш, що дива існують! Варто просто щиро любити і відкрити серце одне одному! Вітаємо тебе з річницею в сім’ї Мірошниченків!", - поділилася щаслива мама Марселя.

Нагадаємо, зараз Тімур та Інна Мірошниченки закінчують процес всиновлення другої дитини. Тож, уже зовсім скоро на одного члена сім'ї у родині стане більше.

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