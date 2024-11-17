Дружина Мірошниченка довела до сліз, як названа донька змінилася за чотири місяці у їхній родині

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна розчулила відео з помітними змінами у поведінці їхньої донечки Ангеліни, яку вони удочерили цьогоріч.

У своєму фотоблогу Інна поділилася з шанувальниками кадрами, як починалося їхнє знайомство з донькою влітку цього року. За словами адвокатки, під час їхньої першої зустрічі дівчинка була дуже скута й майже не розмовляла. Ба більше, через недбале ставлення в дитячому будинку Ангеліна зіткнулася з проблемою великої напруги нервової системи.

"Це наша перша зустріч. Трохи менше п'яти місяців тому. Говорить, як малючок. Точніше, майже не говорить. Взагалі, ми готувалися до того, що Ангеліна майже не говорить. Тому приємно здивувалися навіть цьому "сфоткай" і "покажі" на кожному кроці", - поділилася дружина ведучого.

Дружина Мірошниченка зворушила позитивними змінами доньки, яку вони удочерили цього літа

Однак після того, як Ангеліна адаптувалася до нової родини, сталося справжнє диво. Дружина Мірошниченка каже, що донька почала робити неймовірні зрушення в розвитку і з часом стала розслабленішою.

"Ангеліна взагалі не малювала. Бо малювання – це про уяву. Просто нічого не могла. Тільки перемалювати за кимось щось просте. Але не створити сама. Тому ось ці "хвильки" і абстракція – це такий прогрес! А те, що вона може презентувати свою роботу, то це до сліз. Тоді я робила це відео з думкою "ну нічого, я заберу тебе додому, будемо щодня робити масажі, я вже закінчила курс масажів, стала профі з Марселем. Я все виправлю". Але нервова система була в такій напрузі, що торкнутися тіла було неможливо. Ангеліна милась з істерикою, було дико лоскотно. Навіть одяг сильно дратував. А сьогодні відчуття безпеки заспокоїло нервову систему. Напруга спала. Тіло розслабилось. Це я до того, що просто наявність сім'ї вже багато чого лікує", - зворушила Інна.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко оформлювала опікунство над дев'ятирічною донькою Ангеліною на себе. А нещодавно блогерка зізналася, коли Тімур Мірошниченко зможе офіційно називатися батьком дівчинки.

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