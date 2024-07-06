Дружина Мірошниченка довела до сліз, як вони знайомилися з названою донечкою й чого остерігалися

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – Інна – продовжує ділитися історією, як вони здолали шлях усиновлення другої дитини.

Як відомо, нещодавно родина Мірошниченків стала більшою на четверту дитину. Так, подружжя вдочерило 8-річну дівчинку Ангеліну. За словами Інни, все починалося з тривалого очікування на першу бентежну онлайн-зустріч. Річ у тім, що попередні претенденти на всиновлення не захотіли брати дівчинку у свою родину після першої зустрічі, тому подружжя Мірошниченків переймалося за довіру дівчинки до них.

"Наш перший ZOOM. Якщо дитина евакуйована закордон, то перед тим, як відправити кандидата в країну евакуації, організовують онлайн знайомство, ставлять запитання, і якщо після цього сумнівів немає, дитину просять зайти. У Ангеліни вже був зум, після якого ніхто не приїхав. Тепер уявіть, що дитину саджають перед екраном і кажуть: "Це Інна й Тімур, розкажи їм, як пройшов твій день". Чи буде бажання говорити? А раптом мовчатиме чи скаже "не хочу". Тоді за результатами складуть акт, що знайомство не відбулось, контакт не встановлено. І все…", - пригадала свої хвилювання Інна.

Інна Мірошниченко з доньками / Фото: instagram.com/_inna_mi_

На щастя, все минуло успішно й дівчинка після знайомства одразу зраділа, що у найближчому майбутньому матиме батьків. Тому Інна й Тімур якнайшвидше поїхали до евакуйованої дитини за кордон й більше не розлучалися.

"Ангеліна дивиться на нас і запитує "Ви приїдете?" Ми одразу в один голос сказали "так". Бо знали, що це вже назавжди. У цю мить вона трохи відхилилась назад, повернулась до вихователя і каже: "То… це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?…" Ми змогли приїхати лише за півтора тижні. Бо сама я не наважувалась їхати за кермом 3500 км, а у Тімура було багато роботи і відряджень. Ці 10 днів були важким очікуванням для всіх нас. Бо я не знаю, скільки думок було в голові у дитини… "А раптом і вони не приїдуть?.." Але ми приїхали – це головне", - підсумувала дружина ведучого.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко поділився, як решта дітей у родині прийняли 8-річну Ангеліну та яку страву вона скуштувала вперше.

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