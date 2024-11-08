Дружина Мірошниченка довела до сліз, як їхній названий 3-річний син змінив усю родину

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна розчулила своїми роздумами про усиновлення.

Так, у своєму фотоблогу Інна доволі часто ділиться дописами, присвяченим шляху адаптації двох названих дітей у їхній родині. Це, на думку Інни, сприяє розвінчуванню міфів довкола усиновлення. Тож цього разу як приклад жаги до життя вона назвала 3-річного Марселя. За словами дружини Мірошниченка, саме він став їхніми символом надії та навчив багатьом речам. Блогерка також показала їхнє сімейне фото з осінньої фотосесії, де вони мило позують усі шестеро.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Колись він виросте і ми розкажемо, як маленький сміливий хлопчик, чиє серце було сповнене любові, вів нас вперед. Як він зробив свій біль своєю силою. Як завдяки тому, через що пройшов, він не тільки навчив нас щиро любити, а й надихнув боротися за інших покинутих дітей. Аби ніхто більше не проходив через приниження і зневагу. Аби ніхто не ставився до дитини, як до непотребу. Кожна дитина – це світла душа, наповнена лише довірою, теплом і бажанням дарувати і отримувати любов. Нічого більше. Вірю, що коли Марсель виросте, дитячих будинків вже не існуватиме. Що це буде страшна історія з минулого, яку неможливо уявити в майбутньому. І що він знатиме, що це в тому числі завдяки ньому! Прийшов в це життя, аби своїми стражданнями розкрити людські серця", - наголосила Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська з 4-річною названою донечкою Софією показалася у басейні просто неба в Буковелі.

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