Дружина Мірошниченка озвучила ваду 2-річного сина з дитбудинку, через яку від нього всі відмовилися

Дружина ведучого "ЖВЛ" Тімура Мірошниченка Інна розповіла підписникам в Instagram про ваду, з якою народився їхній названий син Марсель.

За словами Інни, у 2-річного хлопчика уроджений дефект передньої черевної стінки, який називається гастрошизис. Щойно малюк з'явився на світ, його прооперували. Дружина Мірошниченка зазначила, що це вкрай рідкісна вада і трапляється вона один випадок на 10-30 тисяч вагітностей:

"Зрозуміла, чому всі в черзі відмовились від нього. Бо, напевно, теж розбирались. То лише ми такі: "Дитина є? Берем! Потім будемо розбиратися", додала Інна.

Названий син Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Вона також припустила, що вірогідніше лікарі, які робили операцію Марселю, до цього зустрічали таку ваду лише в наукові літературі:

"Але зробили все якнайкраще. Безкоштовно (попри дорогі реанімаційні заходи). Відносно дитини, яка нікому не була цікава. Хочу знайти всіх лікарів, медичних братів/сестер, увесь персонал, якому ми завдячуємо життям сина і обійняти міцно-міцно", - написала Інна Мірошниченко.

Названий син Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, раніше Інна Мірошниченко розповіла про труднощі, з якими зіштовхнулася під час виховання сина з дитбудинку.

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