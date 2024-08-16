Дружина Мірошниченка пофарбувала волосся 8-річної доньки у яскравий колір: "Здійснена мрія"

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – Інна – похизувалася кардинально новим образом їхньої названої 8-річної доньки.

Загалом, обраниця шоумена здійснила мрію Ангеліни. Як виявилося, дівчинка хотіла пофарбувати своє волосся у рожевий колір. Тож Інна не стала забороняти це, а навпаки – допомогла. Щоправда, образ дівчинці змінювали не фарбою, а тінтом, який незабаром вимиється.

"Плюс одна здійсненна мрія. Коли Ангеліна дізналась, що цей тінт змивається, то вирішила ніколи більше не мити голову", — пожартувала Інна.

Названа донька Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко також поділилася, що у рожевий колір пофарбоване не лише волосся Ангеліни, а й ванна, рушники, годинник та багато чого іншого. Утім, обраниця ведучого вважає, що це взагалі не має значення, адже головне, що донечка почувається щасливою.

"Хтось дуже хотів рожеве волосся! Тому тепер рожева я, ванна, рушники, годинник і ще купа всього. Але дитина найщасливіша", — зазначила Інна.

Названа донька Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка розповідала, як їхні діти ладнають між собою. Обраниця шоумена відверто зізналась, що ревнощі таки присутні, втім вони з чоловіком навчилися давати цьому раду.

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