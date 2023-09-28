Дружина Мірошниченка показала щемливе до сліз фото названого сина з сайту Мінсоцполітики: "Таким ми його побачили"

Також Інна показала, як хлопчик змінився відтоді, як вони взяли його в сім'ю.
Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка Інна вперше оприлюднила фото їхнього названого сина Марселя з сайту Мінсоцполітики.
Як раніше розповідала Інна, вона побачила анкету хлопчика саме на сайті держоргану і тоді, не вагаючись, прийняла рішення їхати за малюком до дитбудинку у Житомирі.
На сторінці в Instagram подружжя Мірошниченків оприлюднило те саме фото, яке вони побачили на сайті міністерства з Марселем. Як розповіла Інна, це єдина фотографія сина, зроблена у його перший рік життя до всиновлення:
"Таким ми побачили його на сайті Мінсоцполітики. Я тоді ще подумала: "Ну, не красунчик, і що? Але ж такий нещасний, просить про допомогу". І дивлюсь тепер на цього краша", - розповіла дружина Мірошниченка.
Також Інна показала, як відтоді, яке вони всиновили Марселя, хлопчик помітно змінився:
"Марсель ПІСЛЯ VS. Марсель ДО. Таким ми побачили його вперше. Це єдине фото, яке має Марсель за 1 р 10 міс життя. Але воно якнайкраще ілюструє, що кожній дитині потрібна сім'я", - підписало фото подружжя Мірошниченків.
Нагадаємо, раніше Тімур та Інна Мірошниченки вперше показали відео, яке вони зняли у дитбудинку в Житомирі разом з названим сином. Також Інна розповіла деякі подробиці про біологічну маму Марселя.
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