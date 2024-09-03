Дружина Мірошниченка пояснила, чому їхні доньки навчатимуться у різних класах однієї школи

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – Інна – розповіла подробиці навчання у школі їхніх двох доньок.

Як відомо, цьогоріч 6-річна Мія та 8-річна Ангеліна пішли до першого класу в приватну київську школу. Попри спільний навчальний заклад дівчата навчатимуться у паралельних класах. Інна у своєму Instagram пояснила, що перед прийняттям рішення вони консультувалися у різних фахівців. І до того ж документи дівчат були подані у різний час, коли формувалися різні групи.

"Клас Мії було сформовано ще в лютому переважно з дітей, які відвідували прескул. Тобто ще до відкриття вступної кампанії. За школу для Ангеліни ми домовлялися і бронювали місце в червні одразу після знайомства, коли дитина ще не була з нами. Тоді йшов набір в перший вже "Б" клас. Але найважливішим стало для нас бажання мʼякої психологічної адаптації до школи. Ми консультувалися зі шкільним психологом, з психологом Ангеліни, з нейропсихологом", - зазначила блогерка.

Інна Мірошниченко з дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Водночас дружина Мірошниченка пояснила, оскільки Мія вже була знайома з рештою класу завдяки дошкільній підготовці, то для Ангеліни було б складно адаптуватися до її колективу, який сформувався.

"Клас Мії сформований з друзів, які разом вже мінімум рік. Це колектив, який живе своїм життям. Влитися в такий набагато важче, ніж в той, де всі одне одного бачать вперше. 8 років рости серед травмованих дітей, і не знати іншої норми, а потім різко потрапити в колектив з дітьми, які мали любов, підтримку і віру в себе з народження – це тільки звучить, як казка. В житті – це опинитися на Марсі і відчувати, що з тобою щось не так… В класі Мії 15 дітей, у Ангеліни – 7. Більше індивідуальної уваги", - додала бізнесвумен.

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Окрім того, на рішення навчати доньок в окремих класах повпливала психологічна адаптація Мії та Ангеліни одна до одної. Як відомо, лише два місяці тому родина Мірошниченків удочерила 8-річну дитину. Також Інна відреагувала на низку запитань, чому Ангеліна у майже 9-річному віці йде до першого класу. Блогерка зазначила, що питання хоче залишити без відповіді.

"Ну і є ряд психологічних моментів і ризиків, повʼязаних з тим, щоб дівчата вчилися разом. Вони не були все життя разом. Їхні стосунки теж тільки будуються. І мені важливо, аби вони любили одна одну. Бути в одній школі, але не "за однією партою" – це мінімізувати ці ризики. І так, Ангеліні майже 9. Вона іде в перший клас. Що є для нас і авантюрою, і викликом, і перемогою і проявом віри одночасно. Більше про причини цього ми говорити не готові. Просто відпустіть це питання", - написала Інна Мірошниченко.

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко зізналася, як вона досягає злагоди між усіма членами великої родини та чи присутні у них дитячі ревнощі.

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