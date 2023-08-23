Дружина Мірошниченка пригадала, як недобросовісна лікарка діагностувала у неї ракову пухлину

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка – Інна – поділилася історією, як некомпетентна лікарка діагностувала у неї ракову пухлину.

Як розповіла обраниця шоумена в Instagram, це сталося, коли їй було 20 років. Вона тоді пішла на плановий огляд до гінекологині. Лікарка після огляду заявила, що в Інни є ракова пухлина. Дружина Мірошниченка тоді не на жарт перелякалася. На щастя, новоутворення виявилося доброякісним, і його легко видалили.

"Колись у мої 20 років на плановому (і першому в дорослому житті) огляді у гінеколога лікарка в районній поліклініці сказала: "Як можна було так себе запустити? У вас вже ракова пухлина!". Це зараз я розумію, що так діагнози не ставляться. А тоді в мої 20 років цього було достатньо для травми і роздумів на тему: "Я помру чи просто не зможу мати дітей?". Новоутворення було доброякісне і легко видалилось", - поділилася Інна.

Інна Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Відтоді Мірошниченко стала часто ходили на планові огляди до гінекологів. Різні лікарі почали Інні говорити, що їй потрібно терміново народжувати. Згодом медики взагалі заявили, що є дуже невеликий шанс, що вона коли-небудь завагітніє.

"Відтоді я частіше ходила на огляди. Але лікарі мені все одно траплялися дуже дивні: "Вам терміново треба народжувати, часу вже обмаль". А мені 22-23-24 років, я одна, працюю, в голові ще вітер…Потім "часу обмаль" змінилось на "це шанс на мільйон", - пригадала Інна.

Згодом дружина Мірошниченка завагітніла. Після всіх діагнозів лікарів Інна була неабияк здивованою. Але, на жаль, вагітність перервалася. Та вже через два місяці Мірошниченко завагітніла Мією. Згодом Інна народила сина Марка.

Інна Мірошниченко з дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Коли я завагітніла вперше, я трішки (не трішки) здивувалась. Та вагітність перервалася: "Ну вам же казали!". Через два місяці я знов вагітна. І знову чую: "В жодному разі! У вас була завмерла вагітність! Треба шість місяців чекати". Але я мала абсолютно ясне відчуття того, що ця дитина народиться здоровою. Вона обрала свій час і свої обставини. Так з'явилася Мія: "Вам пощастило!". Через вісім місяців я знову вагітна: "Як це можливо?". Тут я вже розумію, що я абсолютно здорова. Все зі мною ок", - розповіла Інна.

Попри все, Мірошниченко вдячна лікарям, які ставили їй неправильні діагнози, адже саме це лише укріплювало у ній думку, що вона хоче усиновити дитину.

Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Але всі ці розмови, висновки і процеси паралельно допускали в моїй голові одну важливу думку: "Якщо я не можу народити, це не означає, що я не можу стати мамою". Потім я зрозуміла, що хотіла б, аби в родині були і народжені, і усиновлені діти. Показати людям, що усиновлення - це не для бездітних! Це для відкритих серцем! І зараз я вдячна всім тим лікарям і псевдодіагнозам. Бо вони роками укріплювати мою думку про усиновлення", - зазначила Інна.

Нагадаємо, цього року Тимур Мірошниченко разом з дружиною усиновив сина Марселя. Від липня хлопчик вже живе у їхній родині. Тим часом Інна показує, як Марсель адаптовується та які у нього проблеми виникли через життя у дитбудинку. Нещодавно Мірошниченко довела до сліз кадрами, як 2-річний син б'є себе, аби заснути.

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