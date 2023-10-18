Дружина Мірошниченка приголомшила, як змінився 2-річний Марсель після дитячого будинку

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка Інна поділилася новими зворушливими фото з названим 2-річним сином Марселем.

Світлини, де хлопчик щасливо усміхається на руках батьків, були зроблені біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, де Марселя днями похрестили.

На сторінці в Instagram Інна Мірошниченко також поділилася фото з названим сином, яку вони з чоловіком зробили у перший день знайомства з хлопчиком у дитбудинку. Між цими фотографіями різниця у чотири місяці. Втім, на них помітно, як за цей короткий проміжок часу хлопчик змінився:

Дружина Мірошниченка показла перше фото названого сина, яке вони зробили у дитбудинку

Тімур Мірошниченко з дружиною і названим сином зараз

"Ми зараз VS. ми в перший день знайомства. Цю фотку ми зробили тишком-нишком 9 червня в день знайомства, бо фоткати насправді не дуже дозволено. Але ми розуміли, що ми віднині разом на все життя, тому дуже хотіли зробити це фото, наші перші хвилини разом. Ми бачились тоді усього хвилин 30-40. Зустріч була не легка, бо навколо натовп дорослих (така процедура), він злякався. Але одразу пішов до нас. Одразу…" – пригадала Інна.

Дружина Тімура Мірошниченка з названим сином

Нагадаємо, що минулої неділі Тімур ат Інна Мірошниченки похрестили свого названого сина Марселя. Таїнство відбувалося у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Хрещеними батьками хлопчика стали екснаречений Раміни Есхакзай, адвокат Євген Пронін та колишня няня старшого сина Тімура та Інни Марка Марія.

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