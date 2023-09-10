Дружина Мірошниченка про труднощі у вихованні сина з дитбудинку: "Психіка у Марселя розхитана"

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка Інна відверто розповіла про складнощі, з якими зіштовхнулася у вихованні 2-річного названого сина Марселя.

На сторінці в Instagram знаменита мама розмістила знімок, де зображена з чоловіком і трьома дітьми. Під фото Інна чесно зізналася, що виховувати малюка з дитбудинку вкрай складно.

Зокрема, за словами Мірошниченко, складність полягає в тому, що до 8 місяців у дитини формується прив'язаність. Якщо у цей період поруч нема люблячого дорослого, дитина може "закритися у капсулі недовіри".

"Складно, бо психіка у Марселя ще дуже розхитана, і будь що може спровокувати істерику, зупинити яку неможливо. Лише чекати годину-дві, поки не засне від знесилення. Чекати і намагатися вберегти його від сильних травм під час аутоагресії. Складно, бо не так багато часу пройшло, аби він почав нам довіряти. Складно, бо в очах все ще читається сильний біль", - розповіла Інна Мірошниченко.

Дружина Тімура Мірошниченка з названим сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Також дружина Тімура Мірошниченко зізналася, що нерідко їй доводиться залишатися самою з трьома дітьми, оскільки чоловік багато працює.

"Складно, бо їжа 100500 разів на день сама не приготується, а наслідки її споживання дітьми самі не приберуться. Складно, бо у мене паралельно ще багато роботи, відмовитися від якої я не можу, бо це одночасно мій ковток свіжого повітря", - зізналася Інна.

Дружина Тімура Мірошниченка з названим сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

За словами Мірошниченко, у неї є перевірочне запитання, яке вона ставить собі щоразу, перебуваючи на межі зриву:

"У мене є перевірочне питання. Коли нудить від втоми чи всю трусить, я запитую себе "ти ще хочеш усиновити дівчинку за рік?". Поки моя відповідь "так", я справляюсь. Але це важко. Це виклик", - поділилася Інна.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, не так давно дружина Тімура Мірошниченка Інна довела шанувальників до сліз відео, у якому показала, як їхній названий син б'є себе, аби заснути.

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