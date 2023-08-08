Дружина Мірошниченка розчулила історією, як 3-річний син відреагував на появу молодшого братика

Дружина телеведучого Тимура Мірошниченка - Інна – розчулила історією, як їхній 3-річний син відреагував на появу молодшого братика.

За словами коханої шоумена, Марко завжди хотів, аби у нього був братик. 3-річний хлопчик вважав, що Марсель з ним гратиметься. Однак братик виявився до іграшок байдужим, адже йому потрібен час на адаптацію до його нової сім'ї.

"Марко дуже хотів брата, не сестру. Але в уяві Марка брат - це хлопчик, який грається з ним. Бажано не плаче, не забирає його речі, ну і в цілому жодним чином не порушує його кордонів. Але з'явився Марсель. До іграшок байдужий. До ігор теж. До людей в цілому теж байдужий. Лише час від часу йому потрібна мама. Та сама, яка потрібна і Марку", - зізналася Інна.

Сини Тимура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина Мірошниченка поділилась, що спочатку Марко був напружений, тому вона намагалася приділяти йому більше уваги, аби показати, що братик не краде його час. 3-річний син подружжя швидко звик, що з ними тепер живе Марсель. Марко говорить, що любить братика, та постійного його обіймає.

"Перші дні Маркусь був напружений. Тому я була поруч з ним, аби показати, що Марсель не краде їхній час. Діти саме не ходили до садочка. Для Марселя і крихта уваги - це цілий всесвіт. А для Марка все, що менше ніж було, - це трагедія. Але він дуже швидко звик. Каже, як любить, обіймає брата (він пручається, але Марка це не бентежить). Днями з садочка написали, що коли запитали Маркуся, кому б він подарував кульки радощів, він відповів "маленькому братику Марселю". Це розчулило мене до сліз!" – пригадала Інна.

Сини Тимура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

За словами дружини Мірошниченка, вона навіть не сподівалася, що Марко так легко відреагує на появу ще однієї дитини у їхній сім'ї. Інна думала, що син ревнуватиме їх до Марселя. Однак, цього не сталося.

"Я навіть не сподівалася, що Марко так легко і швидко прийме ці зміни! Він мав повне право ревнувати і не хотіти ділити простір чи нас з кимось ще. Але він обрав інший варіант. Дорослий, глибокий і сповнений любові. Чим вкотре переконав мене, що всі ми мали пройти цей шлях, аби стати ще щасливішими", - додала Інна.

Сини Тимура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

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