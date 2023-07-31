Дружина Мірошниченка розчулила першим знайомством з названим сином: "Можна заплакати від щастя"

Обраниця ведучого пригадала, як вперше побачила хлопчика і одразу ж зрозуміла, що це її син.

Дружина телеведучого Тимура Мірошниченка - Інна - розповіла про першу зворушливу зустріч із маленьким сином, якого вони забрали з дитбудинку.

В Instagram кохана шоумена поділилася, що їхнє знайомство з хлопчиком відбулося у присутності юриста, лікаря, працівника соцслужби і вихователя. Вони мали визначити, чи виник у Мірошниченків контакт із дитиною та чи зможуть вони стати його названими батьками. Інна пригадала, що хлопчик був геть маленьким і наляканим, він не розумів, що відбувається, та хотів плакати. Однак ведучий з дружиною заспокоювали його.

"Він був такий маленький...70 см. Наляканий. Хто всі ці люди? Я сідаю на підлогу і кажу: "Іди до мене". І він пішов...На цьому моменті можна заплакати від щастя. Але сенс у тому, що він не вміє казати "ні" дорослим (не вмів!). Просто виконує все, що скажуть... Він хотів плакати, а ми намагалися відволікти. Вийти не можна, іграшок немає, сісти немає де. Всі дивляться. Бо всі ці люди мали скласти акт про те, чи відбувся контакт між нами і дитиною", - розповіла Інна.

Сім'я Тимура Мірошниченка / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Дружина Мірошниченка поділилася, що їм давалося 10 днів, протягом яких вони могли щодня їздити до дитини, зробити повне медичне обстеження і вже потім прийняти рішення щодо усиновлення. Однак Інна з Тимуром ще під час першої зустрічі з хлопчиком зрозуміли, що це їхній син.

"Теоретично нам дається 10 днів, протягом яких ми можемо щодня бачитися з дитиною і приймати рішення. Ми також маємо право зробити повне медичне обстеження. Але ми вийшли з дитбудинку, сіли до машини і написали моїй мамі: "Скажи дітям, що ми знайшли брата!" – розчулила Інна.

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