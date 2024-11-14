Дружина Мірошниченка розкрила, коли Тімур стане офіційним батьком їхньої названої доньки

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – розкрила, коли чоловік офіційно стане батьком їхньої названої доньки.

Влітку подружжя удочерило дівчинку Ангеліну, який зараз дев'ять років. Інна Мірошниченко оформлювала опікунство доньки на себе. Наразі вона вважається "матір'ю-одиначкою". Нині ж подружжя розпочало процес усиновлення Тімуром доньки дружини. Обраниця шоумена говорить, що орієнтовно через пів року він офіційно стане батьком Ангеліни.

"Оформила у нотаріуса згоду на усиновлення своєї дитини. Це у нас розпочинається другий етап. Відносно Ангеліни я мати-одиначка. Зараз збираємо пакет документів для органу опіки, аби вони дозволили чоловіку усиновити дитину дружини. Після цього окрема судова справа про внутрішньосімейне усиновлення. Десь за пів року Тімур офіційно стане батьком. Бо поки записаний в свідоцтво "зі слів матері", - поділилася Інна.

Інна Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина Мірошниченка говорить, що цей процес не з легких. Однак їм це було простіше, аніж Тімур повторно б три місяці відвідував школу усиновлювачів. До слова, ведучому це було б складно поєднати з роботою.

"Звучить складно, але все це було легше, ніж Тімуру на три місяці відмовитись від всіх відряджень заради школи усиновлювачів", - запевнила Інна.

Нагадаємо, подружжя Мірошниченків також виховують хлопчика Марселя, якого вони усиновили 2023 року. Нещодавно Інна розповідала, як названий син змінив їхню родину.

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