Дружина Мірошниченка розкрила, як усиновлює евакуйовану за кордон дитину та чому на неї чекають два суди

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна розкрила, як минає процес усиновлення другої дитини.

Подружжя подарувало родину донечці, яку звати Ангеліною. Процес усиновлення був не з легких, адже дівчинка проживала за кордоном. Заклад, де перебувала Ангеліна, через повномасштабну війну евакуювали за кордон. Тож Інна написала покрокову інструкцію, як минає процес усиновлення.

Названа донька Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Спочатку подружжя ознайомлювалося з анкетами дітей у службі, після цього отримало направлення на знайомство спочатку з закладом доньки, а потім вже з нею самою. Після цієї процедури Тімурові та Інні дали дозвіл, щоб приїхати та зустрітися особисто з Ангеліною. Коли контакт із дитиною був налагоджений, розпочався процес повернення дівчинки до України.

Допис Інни Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Після приїзду з-за кордону Інна наразі є лише тимчасовою опікункою для Ангеліни. Мірошниченко ще має пройти повне медичне обстеження, служба і заклад готують висновок про доцільність усиновлення, подається заявка і відбувається сам суд. Щоправда, у подружжя їх буде два. Спочатку Інна усиновлює дівчинку, а потім - Тімур.

"Це міг би бути фінал, але: далі повне медичне обстеження (для подальшого усиновлення), підготовка службою і закладом висновку про доцільність усиновлення, подача заяви до суду. В моєму випадку два суди. Спочатку я усиновлюю Ангеліну, а потім Тім окремо подає заяву про усиновлення моєї дитини. Нам так простіше було від самого початку, адже у Тімура не було змоги відвідувати школу 2,5 місяця, а я не хотіла відкладати через нього це питання", - пояснила дружина ведучого.

Допис Інни Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, родина Тімура Мірошниченка стала більшою Тепер шоумен разом із дружиною виховує названу доньку. Нещодавно Інна Мірошниченко показала, як знайомилася з Ангеліною та чого остерігалася.

Тімур Мірошниченко разом із дружиною вперше повністю показав їхню названу доньку

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