Дружина Мірошниченка розповіла, чому повернулася з Німеччини: "Відсутність житла, бюрократія"

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну родина ведучого 1+1 Тімура Мірошниченко, рятуючи маленьких дітей, поїхала з Києва у більш безпечне місце, на захід України.

Потім Інна вже без коханого, але з його мамою та з 4-річною донькою Мією і 2-річним сином Марком вирушили до Німеччини. За кордоном вони прожили три місяці. Та днями повернулися додому, до Києва.

Родина жила у Мюнхені. Їхали туди, бо там мешкають їхні знайомі і знали, що там їм допоможуть. Делька разів Тімур бачився із сім'єю за кордоном – коли виїздив у відрядження. Але то були короткі миттєві зустрічі.

Ведучий активно займався волонтерською діяльністю та не припиняв роботи в телевізійній студії "Сніданку", який під час війни виходить на каналах ТЕТ, 2+2 та YouTube.

Зустрівшись нарешті вдома, у Києві, за три місяці розлуки, перші хвилини лише цілувалися та обіймалися, через емоції не вистачало слів.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Наступного дня вони всією сім'єю завітали до студії "Сніданку з 1+1" та розповіли, як жили окремо ці місяці.

"Діти перенесли розлуку краще, ніж я сподівалася. Готувала себе, що буде складно, адже Мія стовідсоткова татова донечка, а Марко – на 99 % татовий синочок. Тому що тато їх вкладав спати, грався, дивився мультики та читав книжки", - розповіла Інна Мірошниченко.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Коли виїжджали з дому, найстрашніше для них було те, що їхали та не знали коли повернуться – завтра чи ніколи. Інна розповіла, що на всіх мітингах, на яких українці збирались в європейських містах, "усі ридають, бо хочуть додому". На питання Людмили Барбір, за чим більше скучили, дружина Тімура неочікувано відповіла:

"Більш за все скучили за українським сервісом. У нас навіть на вихідних можна зателефонувати у автомобільний сервісний центр та щось дізнатися. В Європі у ці дні ніхто не працює".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Руслан Сенічкін поставив головне питання родині: так що саме змусило повернутись до України на початку літа, адже війна ще не закінчилась.

Серед основних причин повернення додому Інна назвала відсутність житла, вона навіть не встигла подати документи на тимчасовий прихисток через бюрократію та довжелезні черги. Але остаточну крапку у питанні повернення додому поставив Тімур Мірошниченко, який вирішив: "Сім'я повинна бути разом".

"Коли всі разом, значно простіше вирішувати будь-які питання. А коли між нами тисячі кілометрів, це зовсім інша історія. Ба більше – дітям потрібен батько, а батьку потрібні діти. Вони вже добу не злазять з мене і це прекрасно", - каже ведучий.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тімур переконаний, що за цей час сім'я ще більше зріднилася.

"Відстань лише зміцнила наші сімейні цінності. Ми постійно були на зв'язку, постійно намагалися надіслати одне одному якісь відео та фото. Наприклад, дружина розповідала, що донька усюди, де ходила, казала, що тут пахне моїм татом", - з усмішкою розповів ведучий.

Людмила Барбір не могла не поцікавитись у подружжя, про що зараз мріють. Адже в них, як і у мільйонів українців, до війни були свої плани, які довелось відкласти.

"Хочемо разом відпочити. Ми бачили такі красиві місця, і не могли ними насолодитися. Ти бачиш якесь диво природи, а тобі боляче, бо хочеш бути вдома і щоб там не було війни. Розумієш, поки всі милуються цією красою, тобі хочеться кричати: в нас вбивають людей! Допоможіть нам! Хочеться кудись поїхати і вже не переживати, як там вдома наші рідні", - поділилася Інна.

Ми ридали, бо хотіли додому - як родина ведучого "1+1" Тімура Мірошниченко повернулася додому

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення чимало зірок виїхало за кордон. Там знаменитості дають інтерв'ю іноземним виданням, де розповідають про події в Україні, виступають на благодійних концертах, волонтерять та всіляко допомагають нашій країні наблизити перемогу над російськими окупантами. Куди втекли від війни українські зірки, дізнавайтеся у матеріалі.

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