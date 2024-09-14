Дружина Мірошниченка розповіла про операції 3-річного сина та його вроджену ваду: "Органи випадали"

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – Інна – розповіла про стан здоров'я їхнього 3-річного сина Марселя, якого вони усиновили минулого літа.

Так, раніше Інна вже ділилася, що Марсель має вроджену ваду – відсутність прямих мʼязів живота. Тоді ж при народженні хлопчику було проведено операцію, щоб органи, які були назовні, скласти анатомічно правильно всередині.

"Марсель народився без прямих мʼязів живота. Це наслідок гастрошизису, вродженого дефекту. Всі його органи при народженні випадали назовні. Їх склали і зашили шкіру. Увесь рік, що він з нами, ми збирали думки лікарів. Всі вони сходилися в тому, що нічого не робити з цим небезпечно. Мʼязи тримають органи. За відсутності мʼязів органи не на своїх місцях, це може призвести до серйозних порушень. Їх ще і склали під час тієї операції в перші години життя не так, як має бути анатомічно. Через те Марсель завжди був пузанчиком", - розповіла Інна в в Instagram.

Названий син Тімура й Інни Мірошниченків Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Названий син Тімура й Інни Мірошниченків Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Названий син Тімура й Інни Мірошниченків Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

За словами дружини знаменитості, лікарі єдиним виходом віднайшли операцію Марселю з встановлення спеціальної сітки, яка мала б скорегувати ваду. Втім, малюк постійно росте, тож операції із заміни сітки доводилося б проводити регулярно. Втім, зіркове подружжя зважилося відкласти це рішення й побачило справжнє диво. Зокрема, як після адаптації Марсель став дуже активним і таким чином накачав собі потрібні м'язи живота, які тепер тримають його внутрішні органи.

"Але що саме треба робити, ніхто точно не знав. Ставити під шкіру сітку і кожні два роки міняти, бо тіло росте. Зривати сітку, яка приросла в тканини, і ставити нову… Або ходити цілодобово в бандажі, поки тіло не виросте повністю, і ставити потім. І тільки наші батьківські серця відчували, що для Марселя є інший вихід. Так склалося, що Марсель гіперактивний. Для інших батьків це проблема, а для нас – рішення. Через це важко йде розвиток, в тому числі мовленнєвий. Бо все повʼязано. Його непосидючість накачала йому прес. Точніше ті тонкі мʼязи, які є у нас під прямими мʼязами живота (і єдині, які є у Марселя). Вони і тримають все тіло. Там є грижі й багато. Але всі органи стоять на своїх місцях. Як це працює і як мозок знає, що нервовій системі цього хлопчика треба трохи вийти з ладу, аби прокачати тіло до іншого рівня, я не знаю. Але знаю, що це і є те інше рішення. Природа набагато розумніша, ніж ми. Тіло розумніше, ніж ми думаємо. Тіло здатне на інколи дивовижні речі", - пояснила блогерка.

Названий син Тімура й Інни Мірошниченків Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Названий син Тімура й Інни Мірошниченків Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Названий син Тімура й Інни Мірошниченків Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

У підсумку Інна зазначила, що після консультації з лікарями на Марселя чекають інші заплановані операції, а щодо встановлення сітки, то вони поки що відкладають це питання.

"Ми поки відкладаємо питання операції з сіткою! Вже підтверджено лікарями. Марсель все тримає під контролем. На Марселя чекають інші планові операції. Вже цього місяця. Але в порівнянні з сіткою то дрібниці. І ми з ними впораємося!", - наголосила Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко з дружиною Інною побував на Саміті перших леді і джентльменів у Києві. Так, на події подружжя зустрілося з зіркою Голлівуду Майкклом Дугласом і його сином і похизувалося спільним фото.

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