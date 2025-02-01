Дружина Мірошниченка розповіла про серйозні проблеми з зором у доньки і про складне лікування

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка розповіла про серйозні проблеми з зором у названої доньки і як зі складнощами минає лікування.

Інна Мірошниченко поділилася, що коли Ангеліна почала жити в їхній родині, то вони одразу виявили, що в неї серйозні проблеми з зором. Дівчинка бачить лише на 20%. Тож, Мірошниченки одразу ж розпочали лікування. Однак, на жаль, зіткнулися з проблемою. Як говорить Інна, лікарі не могли встановити причину, чому в Ангеліни поганий зір. Медики робили купу обстежень, призначали лікування, яке не допомагало. Мірошниченко говорить, що це все тому, що в країні є брак спеціалістів, які мають досвід роботи з дітьми з закладів.

"Ми вже пів року обходили всі офтальмологічні клініки Києва. І ніхто не міг сказати: "Ми не знаємо, чому такий зір. Вперше таке бачимо". І просто призначали обстеження і лікування, які не були потрібні, які не допомагали і які робили гірше. Бо дитину оцінювали через призму норми. Але інституційний догляд і життя до цього, генетика мають дуже суттєвий вплив. Якщо у лікаря немає досвіду роботи з такими дітьми, він часто не тільки не допомагає, а і шкодить", - говорить Інна.

Однак у Мірошниченків з'явилася надія, що зір в доньки можливо відновити. Вони знайшли лікарку в Івано-Франківську, яка одразу виявила всі дефекти. Наразі Ангеліна розпочинає лікування, яке має їй допомогти. Інна Мірошниченко ділиться, що 100% гарантій немає, однак надія на відновлення зору є.

"Ми виявили, що Ангеліна може бачити! Ми знайшли всі дефекти і чіткий план, що робити. Складнощів багато. Гарантії, що зір відновиться, немає. Але ми хоча б більше не робимо аби що, що нам не було треба. І все тому, що лікар має досвід роботи з дітьми з інтернатів. Адже діти в закладах мають +/- схоже минуле. Вона просто знала, де шукати, як дивитися", - поділилася обраниця ведучого.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка з серйозною травмою потрапила до лікарні. Інна порізалася, що довелося зашивати рану.

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