Дружина Мірошниченка розповіла про складнощі у вихованні чотирьох маленьких дітей

Дружина українського телеведучого Тімура Мірошниченка поділилася, як дає раду у вихованні чотирьох дітей.

Подружжя є батьками маленьких синів Марко та Марселя і доньок Мії та Ангеліни. Як зізналась адвокатка Інна Мірошниченко, найскладніше їй далося перше материнство. Хоч Мія не була складною дитиною, однак за словами обраниці ведучого, саме вона була тією мамою, яка все "ускладнює".

Тож, зараз Інні не так тяжко дається виховання чотирьох дітей. Мірошниченко переконана, що це саме через те, що вона по-іншому поставилася до материнства.

"Мені було набагато важче тоді з однією дитиною, ніж зараз із чотирма. Тому все переважно залежить від нашого ставлення до ситуації. Мія не була складною дитиною. Я була мамою, що постійно ускладнює", - поділилася дружина ведучого.

Діти Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Зазначимо, Тімур та Інна Мірошниченки виховують чотирьох дітей, двох з яких вони усиновили. Подружжя є батьками для 3-річного Марселя, 4-річного Марко, 6-річної Мії та 9-річної Ангеліни.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко відпочивала на Балі. Там з нею стався прикрий інцидент. Дружина ведучого потрапила в ДТП та розкрила подробиці.

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