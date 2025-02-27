Дружина Мірошниченка розповіла про складнощі з названою донькою: "Багато стресу, зараз ридаю"

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка відверто розповіла про складнощі з названою донькою.

Адвокатка Інна у своєму Instagram поділилася, що Ангеліні тяжко дається освітній процес. Подружжя намагається зробити все можливе, аби допомогти донечці. Зокрема, дівчинка ходить на додаткові заняття, однак нічого поки що не дає результатів. Інна говорить, що їй неабияк боляче. Дружина ведучого мріяла, аби Ангеліна ходила до школи, проводила час із однолітками. Утім, подружжю доведеться обрати інший шлях, аби дати освіту доньці.

"Вчора (26 лютого — прим. ред.) було багато стресу, всю ніч жахливо спала. Зараз ридаю. Дуже багато викликів з Ангеліною. Освітній процес не дається. Ніяк. Нічого...Вже немає годин в тижні, куди б ставити додаткові заняття. І дуже тисне час, якого немає. Що їй вже 9. Ми так мріяли про щасливе дитинство, де вона грається з однолітками, ходить до школи, хоч би як, але вчиться...Але, схоже, що це не наш шлях", — поділилася Інна.

Інна Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина Тімура Мірошниченка звернулася до підписників по пораду. Вона поцікавилася, чи є серед них ті, у кого є діти з порушенням інтелектуального розвитку. Адвокатка попросила про поради, що в такій ситуації може допомогти і чи є в Києві спеціальні школи, які допоможуть з освітою.

"Дівчата, у кого є дітки з порушеннями інтелектуального розвитку. Підкажіть, що вам допомогло? Може, є хороші спецшколи в Києві? Де дійсно працюють з дітьми, а не ізолюють їх від соціуму. Йдеться не про педагогічну запущеність, тому просто педагоги не підходять. Потрібні ті, хто має досвід роботи з дітьми з нейровідмінностями", — звернулася до підписників Інна.

Інна Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка довела до сліз словами доньки, яка вісім років жила в дитбудинку. Інна розповіла про стан Ангеліни.

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