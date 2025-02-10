Дружина Мірошниченка у сльозах розповіла про труднощі у навчанні доньки: "Втретє у першому класі"

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – розповіла про труднощі з навчанням названої доньки в освітніх закладах.

У своєму фотоблогу Інна відверто поділилася, що 9-річна Ангеліна навчається вже втретє у першому класі. Раніше зіркові батьки розповідали, що так трапилося через попередній травматичний досвід проживання дівчинки у дитбудинку. За словами блогерки, успішність Ангеліни зараз доволі низька, хоч вона й з усіх сил намагається наздогнати однокласників. Інна у сльозах пояснила, що через втрачений час соціалізація доньки минає складніше.

"Це вже втретє Ангеліна в першому класі. І ми не можемо піти вчетверте. Нам точно треба знайти ключик. Бо чим більше різниця у віці між нею і однокласниками, тим менше шансів мати друзів і соціалізуватися", - зазначила Мірошниченко.

Інна Мірошниченко з донькою / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Попри все, дружина Мірошниченка наголосила, що зараз фокус її уваги спрямований виключно на базові знання для Ангеліни, а не на вимоги від неї високої успішності. Блогерка переймається, щоб Ангеліна мала змогу будувати життя та забезпечувати себе.

"Я не прагну, аби вона була відмінницею. Мені байдуже, чи здобуде вона вищу освіту і так далі. Я хочу бути спокійною, що раптом що, то вона зможе вижити. Зможе знайти собі роботу в дорослому віці. Будь-яку. Зможе будувати стосунки з людьми. Дружити, любити, сваритися, відстоювати своє, жити! Мені не страшно, що Ангеліна може назавжди лишитися дитиною. Але ми не вічні. Мені страшно, що буде після нас. Тому мені так боляче від того, скільки зусиль вона і ми вкладаємо в це. Як наполегливо вона лупає цю скелю. Але все одно ми не встигаємо. Якщо б я зустріла її раніше... Якщо б ми могли включитися в два-чотири роки", - додала Інна.

Інна Мірошниченко з донькою / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко показався з трирічним сином у лікарні та назвав причину.

Читайте також: