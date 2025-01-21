Дружина Мірошниченка у їхню сьому річницю шлюбу насмішила конфузом: "Традиційно забуваємо"

Український ведучий Тімур Мірошниченко і його дружина Інна 21 січня святкують річницю шлюбу.

Закохані вже сім років живуть в офіційному статусі чоловіка та дружини. Щоправда, Інна у своєму фотоблогу зізналася, що з року в рік разом з Тімуром постійно забуває про дату створення родини. З гумором адвокатка додала, що зовсім не гнівається на чоловіка за це. Тим не менш, бізнесвумен згадала за річницю завдяки свекрусі, яка зателефонувала їй з вітаннями. Тож багатодітна мама замість подарунку купила додому потрібну річ – подушки.

"Традиційно з року в рік ми забуваємо, що цього дня (21 січня – прим. ред.) 2018 року уклали шлюб. Минулого року згадали о 22:30, бо друг прислав привітання. Сьогодні свекруха привітала зранку, але ми вже були кожен у своїх справах. Купую подушки – буде замість подарунку. Мій чоловік може не боятися скандалу через забуту дату річниці. Бо я так само не пам'ятатиму", - насмішила Інна.

Інна й Тімур Мірошниченки святкують річницю шлюбу / Фото: instagram.com/_inna_mi_

До слова, насправді Тимур не запізнився з вітаннями. Він з їхньою донечкою Мією саме обирав для дружини букет квітів й був у дорозі додому.

"Рівно сім років тому в цей день ми з Інною створили сім'ю. З цього приводу Мія самотужки зібрала мамі букет", - розповів ведучий.

Інна й Тімур Мірошниченки святкують річницю шлюбу / Фото: instagram.com/_inna_mi_

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