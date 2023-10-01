Дружина Мірошниченка відповіла, чи планують вони усиновити ще одну дитину та коли це станеться

Сім'я ведучого влітку подарувала родину хлопчику, який ріс у дитбудинку.
Дружина ведучого ЖВЛ Тимура Мірошниченка – Інна – відверто зізналась, що їхня родина хоче забрати з дитбудинку ще одну дитину – дівчинку.
Обраниця шоумена зізналась, що вже зараз готова розпочати процес усиновлення, тим більше донька Мія мріє про сестричку. Однак поки це складно зробити. Річ у тім, що подружжю знову треба обов'язково відвідувати курси, навіть попри те, що декілька місяців тому вони їх повністю пройшли.
Наразі Тимур та Ірина не можуть ходити на постійній основі на курси. Мірошниченко часто їздить у відрядження, тож не пропускати лекції йому не вдасться.
"Я б вже шукала, правда. Мія дуже просить ще про сестричку. Але я уявляю, що треба знову збирати документи, чекати на школу, ходити на навчання, яке не можна пропускати, а у чоловіка зараз і без того багато роботи. Він точно не зможе бути прив'язаним до Києва і віддавати навчанню один день на тиждень. То якось не поспішаю. Закон не передбачає скорочену програму для тих, хто ті курси слухав декілька місяців тому", - поділилася Інна.
Зазначимо, Тимур Мірошниченко разом з дружиною влітку усиновив хлопчика з дитбудинку. Марсель вже живе зі своїми батьками та братом із сестрою. Однак подружжя Мірошниченків ще хочуть подарувати сім'ю дівчинці.
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