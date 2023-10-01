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Дружина Мірошниченка відповіла, чи планують вони усиновити ще одну дитину та коли це станеться

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Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дружина Мірошниченка відповіла, чи планують вони усиновити ще одну дитину та коли це станеться

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Сім'я ведучого влітку подарувала родину хлопчику, який ріс у дитбудинку.

Дружина ведучого ЖВЛ Тимура МірошниченкаІнна – відверто зізналась, що їхня родина хоче забрати з дитбудинку ще одну дитину – дівчинку.

Обраниця шоумена зізналась, що вже зараз готова розпочати процес усиновлення, тим більше донька Мія мріє про сестричку. Однак поки це складно зробити. Річ у тім, що подружжю знову треба обов'язково відвідувати курси, навіть попри те, що декілька місяців тому вони їх повністю пройшли.

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/_inna_mi_
Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Наразі Тимур та Ірина не можуть ходити на постійній основі на курси. Мірошниченко часто їздить у відрядження, тож не пропускати лекції йому не вдасться.

"Я б вже шукала, правда. Мія дуже просить ще про сестричку. Але я уявляю, що треба знову збирати документи, чекати на школу, ходити на навчання, яке не можна пропускати, а у чоловіка зараз і без того багато роботи. Він точно не зможе бути прив'язаним до Києва і віддавати навчанню один день на тиждень. То якось не поспішаю. Закон не передбачає скорочену програму для тих, хто ті курси слухав декілька місяців тому", - поділилася Інна.

Сім'я Тимура Мірошниченко хоче усиновити ще одну дитину / © instagram.com/_inna_mi_
Сім'я Тимура Мірошниченко хоче усиновити ще одну дитину / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Зазначимо, Тимур Мірошниченко разом з дружиною влітку усиновив хлопчика з дитбудинку. Марсель вже живе зі своїми батьками та братом із сестрою. Однак подружжя Мірошниченків ще хочуть подарувати сім'ю дівчинці.

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Дата публікації
Перегляди
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