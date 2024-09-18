Дружина Мірошниченка здивувала причиною, чому в суді їй відмовляли в усиновленні другої дитини

Одна з присяжних була проти того, аби Інна Мірошниченко усиновила Ангеліну.
Український ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна 17 вересня офіційно усиновили другу дитину, однак це було нелегко.
Річ у тім, що одна з присяжних була проти цього. Інна Мірошниченко назвала причини, через які їй в суді відмовляли в усиновленні. Зокрема, присяжна вимагала, аби обраниця шоумена принесла довідку про те, що не стоїть на обліку у психіатра, від державної лікарні, а не від приватної. Окрім того, вона хотіла, аби Ангеліна прибула до суду, де б її допитали. Інна Мірошниченко говорить, що була через це неабияк обурена, адже такий досвід може травмувати дитину. На щастя, Ангеліні не довелося йти до суду.
"Мені важко було зрозуміти хід думок. Чому людина бажає моїй дитині повернутися до інтернату? Казала, що не довіряє медичному висновку і хоче побачити довідку державної лікарні про те, що я не стою на обліку у психіатра, бо не довіряє приватній лікарні, де я робила обстеження. Вимагала допитати Ангеліну в суді. Суд - не місце для дитини. Допит судом може травмувати", - обурювалася обраниця шоумена.
Та це ще не все. Присяжна заявляла, що у Мірошниченків замала квартира для шістьох осіб. Окрім того, вона вимагала від Інни оновити декларацію про доходи. Врешті, суддя, інший присяжний, секретар та представник служби у справах щодо опіки над дітьми стали на бік подружжя. Інна та Тімур Мірошниченко офіційно усиновили другу дитину.
"Казала, у нас замала квартира для шістьох, раптом діти сплять на кухні. Ну і що декларацію мою про доходи треба оновити, бо раптом я більше не заробляю. На щастя другий присяжний, суддя, секретар, представник служби були дуже адекватні, привітні і приємні", - поділилася Інна.
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