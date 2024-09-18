Дружина Мірошниченка здивувала причиною, чому в суді їй відмовляли в усиновленні другої дитини

Український ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна 17 вересня офіційно усиновили другу дитину, однак це було нелегко.

Річ у тім, що одна з присяжних була проти цього. Інна Мірошниченко назвала причини, через які їй в суді відмовляли в усиновленні. Зокрема, присяжна вимагала, аби обраниця шоумена принесла довідку про те, що не стоїть на обліку у психіатра, від державної лікарні, а не від приватної. Окрім того, вона хотіла, аби Ангеліна прибула до суду, де б її допитали. Інна Мірошниченко говорить, що була через це неабияк обурена, адже такий досвід може травмувати дитину. На щастя, Ангеліні не довелося йти до суду.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Мені важко було зрозуміти хід думок. Чому людина бажає моїй дитині повернутися до інтернату? Казала, що не довіряє медичному висновку і хоче побачити довідку державної лікарні про те, що я не стою на обліку у психіатра, бо не довіряє приватній лікарні, де я робила обстеження. Вимагала допитати Ангеліну в суді. Суд - не місце для дитини. Допит судом може травмувати", - обурювалася обраниця шоумена.

Та це ще не все. Присяжна заявляла, що у Мірошниченків замала квартира для шістьох осіб. Окрім того, вона вимагала від Інни оновити декларацію про доходи. Врешті, суддя, інший присяжний, секретар та представник служби у справах щодо опіки над дітьми стали на бік подружжя. Інна та Тімур Мірошниченко офіційно усиновили другу дитину.

Допис Інни Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Казала, у нас замала квартира для шістьох, раптом діти сплять на кухні. Ну і що декларацію мою про доходи треба оновити, бо раптом я більше не заробляю. На щастя другий присяжний, суддя, секретар, представник служби були дуже адекватні, привітні і приємні", - поділилася Інна.

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