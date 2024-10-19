Дружина Мірошниченка зізналася, як вирішує конфлікти між чотирма дітьми в родині: "Буря емоцій"

Український ведучий Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною завітали до студії шоу "Ранок. Марафон" у повному складі.

Подружжя поділилося аспектами виховання одразу чотирьох дітей. Зокрема, Інна відповіла на часте запитання про адаптацію двох усиновлених Марселя й Ангеліни та біологічних Марко й Мії. Дружина Мірошниченка говорить, що між дітьми панує любов, але часом сварок між братами й сестрами не уникнути. Інна додає, що у таких випадках вона майже не втручається, але за потреби допомагає усе налагодити здоровою розмовою.

"У дітей немає розділення. Якщо ти їм не роз'яснюєш з дитинства, що є біологічні діти, а є усиновлені, а просто кажеш, що є хлопчики й дівчатка, блондини й брюнети, то для них це норма. Вони всі – брати й сестри. І якщо кожного з них запитати, то вони не будуть розуміти, чим відрізняється зв'язок Маркусі й Мії від, наприклад, Ангеліни й Маркусі. У них панує любов, вона поважають одне одного, але це не означає, що вони не б'ються. Я втручаюся лише тоді, коли це несе загрозу. Вони мають самі врегульовувати конфлікти. Бо інакше, як ми маємо пускати дітей в соціум. Здебільшого немає потреби втручатися. Дівчата сваряться й потім, коли вони вдвох приходять плакатися, ми можемо розібратися", - пояснила Інна Мірошниченко.

Інна Мірошниченко з доньками / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Проте багатодітна мама не приховує, що часом може зірватися через втому. Однак швидко визнає свою помилку й просить вибачення. На думку Інни, це також сприяє усвідомленню дітей, що у кожної людини є різні стани.

"Бувають моменти, коли ти зриваєшся і не витримуєш. Але ти розумієш, що перетнув межу й потрібно було зупинитися за крок до. І тоді ти сідаєш і розмовляєш, як з дорослою людиною, пояснюючи, що я теж людина й можу кричати чи злитися. На мою думку, коли діти бачать батьків у різних станах, це дає розуміння, що те, що відбувається зі мною, це окей. У дитини буря емоцій, особливо під час адаптації. І коли вона бачить, що всі навколо усміхнені ходять, то це більше дистанції між тобою й дитиною. Я сідаю й кажу, що мені важко, я стомилася, розізлилася й зірвалася, пробач мені", - зізналася дружина ведучого.

Діти Тімура й Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко відсвяткувала 37-річчя. Бізнесвумен наодинці вирушила у цікаву подорож наодинці й показала, як час без дітей і чоловіка провела.

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