Дружина Мірошниченка зізналася, як їхні двоє дітей сприймають усиновлених брата й сестру: "Ревнують"

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – Інна – відповіла, чи існують між їхніми чотирма дітьми ревнощі.

Так, за словами Інни, ревнощі серед їхніх чотирьох дітей присутні завжди. Втім, вона наголошує, що це природний процес, яким вони з чоловіком намагаються керувати. Таким чином, зіркове подружжя віднаходить баланс і однаково піклується про кожного малюка.

Ба більше, багатодітні батьки завжди транслюють у своїх соцмережах, що на цьому тлі заснували особливу традицію. Зокрема, вони виділяють конкретні дні для кожної окремо дитини і проводять з нею чи з ним час наодинці. Тобто по черзі всі четверо малюків мають змогу порозважатися з батьками, як їм заманеться.

Тімур Мірошниченко з дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Всі діти ревнують маму/тата до інших дітей. Немає різниці, це Мія чи Марко до Марселя чи Ангеліни. Ангеліна ревнує до Марселя. Мія до Марка і так далі. Це абсолютно нормально. Ми намагаємося кожній дитині дати індивідуальну увагу та відчуття абсолютної любові. Щоб ці ревнощі залишалися здоровими", – зазначила Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, нещодавно обраниця Тімура Мірошниченко розповідала про проблеми зі здоров'ям названої 8-річної доньки Ангеліни та який вихід вони знайшли.

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