Дружина Мірошниченка зворушила, як троє дітей зустріли всиновлену сестричку вдома

Подружжя відтепер виховує чотирьох дітей.
Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна подолали всі перешкоди з усиновлення та познайомили названу донечку з рештою своїх дітей.
Так, у фотоблогу Інна повідомила, що разом з дівчинкою вони здолали тисячі кілометрів і показала, як тримає маленьку ручку й посвідчення особи на повернення в Україну. Як виявилося, донечку подружжя Мірошниченків везло з-за кордону. За словами дружини ведучого, дорога була тривалою та виснажливою. Тож, попереду на них чекає відпочинок та адаптація.
"Майже тиждень в машині. Тисячі кілометрів. Черги на кордонах. Переїзди між містами. Документи, консульства. І от нарешті плюс один українець вдома! У нас 4 тис. км за тиждень. Ми просто хочемо додому в ліжечко", - написала Мірошниченко.
Зокрема, після приїзду троє дітей з радістю сприйняли ще одну сестричку. Тож, разом з нею вся родина пішла на прогулянку на дитячий майданчик, де дівчинка разом з 6-річною Мією каталися на гойдалках. Щоправда, імені та обличчя жоден з зіркових батьків поки що не розкриває.
Нагадаємо, нещодавно родина Мірошниченків стала більшою на одну дитину. Про це щасливі батьки повідомили зворушливими кадрами, де обіймають доню.
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