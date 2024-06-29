Дружина Мірошниченка зворушила, як троє дітей зустріли всиновлену сестричку вдома

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна подолали всі перешкоди з усиновлення та познайомили названу донечку з рештою своїх дітей.

Так, у фотоблогу Інна повідомила, що разом з дівчинкою вони здолали тисячі кілометрів і показала, як тримає маленьку ручку й посвідчення особи на повернення в Україну. Як виявилося, донечку подружжя Мірошниченків везло з-за кордону. За словами дружини ведучого, дорога була тривалою та виснажливою. Тож, попереду на них чекає відпочинок та адаптація.

Тімур й Інна Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Майже тиждень в машині. Тисячі кілометрів. Черги на кордонах. Переїзди між містами. Документи, консульства. І от нарешті плюс один українець вдома! У нас 4 тис. км за тиждень. Ми просто хочемо додому в ліжечко", - написала Мірошниченко.

Зокрема, після приїзду троє дітей з радістю сприйняли ще одну сестричку. Тож, разом з нею вся родина пішла на прогулянку на дитячий майданчик, де дівчинка разом з 6-річною Мією каталися на гойдалках. Щоправда, імені та обличчя жоден з зіркових батьків поки що не розкриває.

Тімур й Інна Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тімур й Інна Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно родина Мірошниченків стала більшою на одну дитину. Про це щасливі батьки повідомили зворушливими кадрами, де обіймають доню.

Тімур Мірошниченко усиновив другу дитину та показав їхні перші спільні кадри

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