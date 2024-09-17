Дружина Мірошниченка шокувала, що в суді присяжна відмовила їй в усиновленні другої дитини

Інна Мірошниченко розкрила, чим врешті закінчився розгляд справи.
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – Інна – розповіла, як в суді одна з присяжних виступила проти усиновлення нею другої дитини.
Так, 17 вересня Мірошниченки вирушили до суду. Там відбувся розгляд справи про усиновлення Іною Мірошниченко другої дитини – доньки Ангеліни. Як зізналась обраниця шоумена, вона неабияк нервувала. Річ у тім, що одна з присяжних виступила проти усиновлення.
"Це ми в суді. У День усиновлення слухаємо справу про усиновлення мною Ангеліни. У мене таке вперше в житті (шок у суді). Присяжна проти задоволення заяви. Жіночка потріпала нерви знатно…Заява слухається судом у складі судді, що головує, і двох присяжних. Тобто має бути хоча б два голосили за. Тоді все буде добре. Суд пішов у нарадчу кімнату", - поділилася Інна.
Врешті, після наради, суддя ухвалив рішення. Суд задовільнив справу про усиновлення. Тепер Ангеліна стала офіційно донькою подружжя та має прізвище Мірошниченко і по батькові Тімурівна.
Нагадаємо, нещодавно Ангеліна пішла до школи. Тімур Мірошниченко пояснив, чому названа донька у 8 років потрапила до першого класу, та розповів про її успіхи.
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