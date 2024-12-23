Дружина Мірошниченка заговорила про поповнення у родині та коли воно станеться

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – розповіла про плани поповнення у родині.

Так, зіркове подружжя виховує двох біологічних дітей і двох усиновлених. За словами Інни, вони з чоловіком ухвалили рішення не зупинятися на цьому. У майбутньому в них з'явиться ще п'ята дитина. Щоправда, дружина ведучого допускає два варіанти розвитку подій. І крім усиновлення, розглядає варіант, що народжуватиме сама. Утім адвокатка каже, що це станеться тоді, коли у неї з чоловіком вистачатиме ресурсів на ще одного члена родини.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Безумовно, так. Але потрібна пауза. Ми з ним (Тімуром – прим. ред.) вдвох говорили. У нас поки є вагання – п'яту народити серцем чи біологічно. Чи гени продовжити, бо треба відтворювати український генофонд, але водночас є діти, яким потрібна допомога. По-різному мене коливає. Коли бачу дітей, позбавлених батьківського піклування, то думаю, що – ні, треба усиновити. Бо спочатку треба дати цим сім'ю. А з іншого боку – треба покращувати популяцію. І це егоцентрично, але кожному з нас хочеться залишити щось після себе максимально у великій кількості. Тому точно хочемо, але поки не вистачить ресурсу на ще одну дитину, її немає куди розміщувати", – поділилася Інна в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розкрила, з якими труднощами стикається під час виховання одразу чотирьох дітей.

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