Дружина MONATIK ніжно привітала його з днем народження та замилувала архівними фото разом

Український співак та продюсер MONATIK сьогодні, 1 квітня, святкує свій день народження.

З нагоди свята його дружина Ірина вирішила публічно звернутися до чоловіка та привітати його з 37-річчям. У Instagram кохана музиканта написала ніжні слова на адресу Дмитра.

Фото: instagram.com/irishamonatik

"З днем народження, мій Всесвіте! Найкращий друг, справжній чоловік та фантастичний батько. Кохаємо тебе безмежно! Ти - наше все! Дякую тобі за все і вірю, що найкраще нас чекає попереду! З надзвичайною любов'ю", - написала дружина співака.

Фото: instagram.com/irishamonatik

Також Ірина поділилася архівними світлинами разом з чоловіком та показала, як вони змінилися за роки разом. На деяких кадрах Монатік позував разом з дружиною, а на деяких з синами.

Фото: instagram.com/irishamonatik

Фото: instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, що нещодавно Ірина вперше від початку повномасштабної війни повернулася до Києва та показала, як її зустрів коханий.

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