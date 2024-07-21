Дружина MONATIK показала, як під час нічної атаки на Київ із синами ховалася в укритті від дронів

Дружина українського артиста MONATIK показала, як із синами ховалася в укритті під час нічної атаки на Київ.

Так, у ніч проти 21 липня російські окупанти вкотре обстрілювали Україну. Загарбники атакували Київщину ворожими беpпілотниками. Вночі тривога лунала як і в столиці, так і в області. Дружина MONATIK не нехтувала безпекою, а особливо синів. Тож після ввімкнення сигналу повітряної тривоги спустилася до укриття.

Ірина Монатік разом із синами перебувала у підземному паркінгу в авто. Хлопчики спали, а вона ж сама чекала на відбій повітряної тривоги. Ірина подякувала всім військовим, які захищають країну та збивають ворожі цілі.

Син MONATIK в укритті / Фото: instagram.com/irinamonatik

"Знову ніч на парковці. Слава Богу, хоч світло було. Дякуємо силам ППО та всім захисникам і захисницям", - написала Ірина.

Нагадаємо, нещодавно у MONATIK був благодійний тур містами США та Канади. Окрім того, за кордоном артист встиг виступити на весіллі, за що отримав порцію хейту. Виконавець пояснив, що погодився на це, аби більше заробити коштів для ЗСУ. Музикант вже відзвітував, скільки зібрав на потреби захисників та скільки йому принесло скандальне весілля.

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