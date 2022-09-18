Дружина MONATIK показала, як їхні сини запалили на концерті батька

Нещодавно український виконавець Дмитро Монатік відіграв благодійний концерт на Кіпрі.

На виступі виконавця за лаштунками була присутня його родина: дружина з синами. Вони спостерігали за татом, який виступав на сцені.

Тим часом синам Дмитра однозначно сподобався концерт батька. До слова, в Instagram Ірина опублікувала відео, де Данило і Платон просто запалюють під пісні Дмитра.

Окрім цього, дружина Монатіка розповіла про найбільшу свою мрію. Вона хоче, аби скоріше закінчилася війна, і вони всією родиною нарешті повернулися до України.

"Здійсни мрію наших неймовірних дітей! Ми так мріємо повернутися додому і жити разом зі своєю сім'єю в мирній Україні", - поділилася Ірина.

Також дружина музиканта розповіла, що нині її чоловік активно займається волонтерством та допомагає Україні.

"Наш неймовірний тато та чоловік надзвичайно багато робить та заробляє для любої України! Дякуємо за підтримку!" – зазначила Ірина.

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