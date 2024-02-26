Дружина MONATIK поскаржилася на проблеми зі здоров'ям в їхнього 7-річного сина

Дружина українського співака MONATIK – Ірина – поділилася, що їхній 7-річний син захворів.

Про це обраниця виконавця розповіла у своєму Instagram. Ірина Монатік поділилася, що у 7-річного Платона вже четвертий день тримається висока температура.

До слова, дружина співака мусила звернутися за допомогою до лікарів. Виявилося, що хлопчик підхопив вірус. Лікарі призначили Платону необхідне лікування, тож нині хлопчик лікується.

Син MONATIK у лікарні / Фото: instagram.com/irishamonatik

"Які ж жахливі зараз віруси. Вже четвертий день у Платоши висока температура. Дякуємо нашим лікарям за допомогу", - поділилася дружина співака.

Нагадаємо, раніше акторка Ксенія Мішина поділилася, що захворіла. Виявилося, що артистка підхопила коронавірус. Як зазначила знаменитість, кожної зими вона страждає від COVID-19. Мішина розповіла, як нині почувається та як минає її лікування.

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