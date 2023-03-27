Дружина MONATIK повернулася до Києва та показала, як її зустрів чоловік

Ірина вперше від початку повномасштабної війни приїхала до Києва.

Дружина українського співака MONATIK – Ірина – повернулася з-за кордону до України.

Це вперше кохана знаменитості приїхала до Києва, тож по приїзду на неї чекав вдома сюрприз. Дмитро Монатік прикрасив їхнє сімейне гніздечко повітряними кульками. Так, вони були патріотичними у синьо-жовтих кольорах з написом англійською мовою: "Ласкаво просимо вдома".

Також на сходах красувалися дитячі повітряні кульки. Тож, скоріш за все, Ірина приїхала не сама, а з синами – Платоном та Данилом.

Саме так зустрічав Дмитро Монатік дружину з синами вдома / Фото: instagram.com/irishamonatik

"Дім, милий дім. Дімо, безмежно дякую за такий прийом вдома", - звернулася до чоловіка Ірина.

В Instagram дружину Монатіка вже встигло привітати з поверненням чимало знаменитостей. Так, Володимир Дантес, Ілона Гвоздьова, Слава Дьомін, Олексій Дурнєв та інші написали Ірині теплі слова у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK неочікувано заспівав у київській електричці. Таким чином артист представив киянам свій новий трек "Сила".

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