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Дружина MONATIK повернулася до Києва та показала, як її зустрів чоловік

Дружина MONATIK повернулася до Києва та показала, як її зустрів чоловік

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Дружина MONATIK повернулася до Києва та показала, як її зустрів чоловік

MONATIK з родиною / Фото: instagram.com/monatik_official

Ірина вперше від початку повномасштабної війни приїхала до Києва.

Дружина українського співака MONATIKІрина – повернулася з-за кордону до України.

Це вперше кохана знаменитості приїхала до Києва, тож по приїзду на неї чекав вдома сюрприз. Дмитро Монатік прикрасив їхнє сімейне гніздечко повітряними кульками. Так, вони були патріотичними у синьо-жовтих кольорах з написом англійською мовою: "Ласкаво просимо вдома".

Також на сходах красувалися дитячі повітряні кульки. Тож, скоріш за все, Ірина приїхала не сама, а з синами – Платоном та Данилом.

Саме так зустрічав Дмитро Монатік дружину з синами вдома / © instagram.com/irishamonatik
Саме так зустрічав Дмитро Монатік дружину з синами вдома / Фото: instagram.com/irishamonatik

"Дім, милий дім. Дімо, безмежно дякую за такий прийом вдома", - звернулася до чоловіка Ірина.

В Instagram дружину Монатіка вже встигло привітати з поверненням чимало знаменитостей. Так, Володимир Дантес, Ілона Гвоздьова, Слава Дьомін, Олексій Дурнєв та інші написали Ірині теплі слова у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK неочікувано заспівав у київській електричці. Таким чином артист представив киянам свій новий трек "Сила".

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Дата публікації
Перегляди
1316
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