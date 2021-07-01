Дружина MONATIK привітала коханого з "чавунним" весіллям архівними кадрами з розпису

Пара святкує шість років подружнього життя.

Сьогодні, 1 липня, знамените подружжя Дмитро та Ірина Монатіки святкують важливу подію.

Рівно шість років тому закохані одружилися. Про це обраниця мультиартиста та продюсера повідомила на своїй сторінці в Instagram. Ірина поділилася архівними кадрами з їхнього розпису та зізналася у коханні чоловіку:

"Офіційний день нашої родини 01.07.2015! Нам офіційно 6 років, а разом ми вже цілих 10 років. Дмитре, кохаю тебе, моя вічність", - написала Ірина.

instagram.com/irinamonatik

instagram.com/irinamonatik

Своєю чергою Дмитро Монатік показав архівну світлину, на якій між ним та Іриною лише зароджувалися почуття. Тоді між майбутнім подружжям відбувся жартівливий поцілунок.

instagram.com/monatik_official

"13 років тому. Луцьк. Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 25-му дні народження виявився зовсім не жартом! За три роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до кольок у животі. Почали вірити одне в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому і незнайомому Києві. Сьогодні рівно шість років тому ми стали сім'єю офіційно. Хоча, мені здається, ми стали нею як раз після цього поцілунку! Ти подарувала мені двох найкращих пацанів, якими я пишаюся з кожним днем ​​все більше. З кожним днем ​​все сильніше захоплюючись тобою. Думав шукати буду ціле життя ... ось і знайшов ... ціле життя! Кохаю тебе, Ірино, прозоро, безмежно і нескінченно. Весілля "чавунне" – голови юні", - написав Дмитро.

Нагадаємо, раніше MONATIK поділився з сайтом ТСН.ua найпотаємнішим і вперше розповів, як освідчився своїй дружині на даху у Києві.

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