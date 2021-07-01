Дружина MONATIK привітала коханого з "чавунним" весіллям архівними кадрами з розпису

Пара святкує шість років подружнього життя.
Сьогодні, 1 липня, знамените подружжя Дмитро та Ірина Монатіки святкують важливу подію.
Рівно шість років тому закохані одружилися. Про це обраниця мультиартиста та продюсера повідомила на своїй сторінці в Instagram. Ірина поділилася архівними кадрами з їхнього розпису та зізналася у коханні чоловіку:
"Офіційний день нашої родини 01.07.2015! Нам офіційно 6 років, а разом ми вже цілих 10 років. Дмитре, кохаю тебе, моя вічність", - написала Ірина.
Своєю чергою Дмитро Монатік показав архівну світлину, на якій між ним та Іриною лише зароджувалися почуття. Тоді між майбутнім подружжям відбувся жартівливий поцілунок.
"13 років тому. Луцьк. Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 25-му дні народження виявився зовсім не жартом! За три роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до кольок у животі. Почали вірити одне в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому і незнайомому Києві. Сьогодні рівно шість років тому ми стали сім'єю офіційно. Хоча, мені здається, ми стали нею як раз після цього поцілунку! Ти подарувала мені двох найкращих пацанів, якими я пишаюся з кожним днем все більше. З кожним днем все сильніше захоплюючись тобою. Думав шукати буду ціле життя ... ось і знайшов ... ціле життя! Кохаю тебе, Ірино, прозоро, безмежно і нескінченно. Весілля "чавунне" – голови юні", - написав Дмитро.
Нагадаємо, раніше MONATIK поділився з сайтом ТСН.ua найпотаємнішим і вперше розповів, як освідчився своїй дружині на даху у Києві.