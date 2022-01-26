Дружина MONATIK у купальнику посвітила пишним бюстом та стрункими ніжками

Дружина MONATIK у купальнику посвітила пишним бюстом та стрункими ніжками

Обраниця артистка влаштувала імпровізований фотосет.

Український мультиартист Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною та синами поїхав на Мальдіви.

Там сімейство насолоджується відпочинком. Зокрема, вони влаштовують екскурсії, ходять до Індійського океану та роблять фотосесії.

Звісно ж, у своєму Instagram і Дмитро, і Ірина діляться знімками з відпустки. Втім, обраниця шоумена опублікувала доволі пікантні фото.

Дружина MONATIK у купальнику / instagram.com/irinamonatik

Так, дружина Монатіка похизувалася стрункою фігурою у суцільному купальнику. В Ірини пишний бюст та гарні ніжки.

Дружина MONATIK у купальнику / instagram.com/irinamonatik

"Людина – дивне створіння. Спочатку дуже багато працює і мріє відпочити, коли настає така довгоочікувана мить перезавантаження, ще й у таких райських місцях планети, голова забита мільйоном думок, запитань... Вчуся насолоджуватися миттю", - поділилася своїми думками Ірина.

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