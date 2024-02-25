Дружина MONATIK замилувала фото з підрослими синами і показала, як вони проводять час у Києві

Дружина українського співака MONATIK – Ірина – потішила рідкісними фото з їхніми синами.

Кохана виконавиця показала, як вони з Платоном та Данилом проводять час в Києві. Зокрема, хлопчики полюбляють займатися спортом. Ірина показала, як у спортзалі їхній зі співаком син боксував.

Син MONATIK / Фото: instagram.com/irishamonatik

Також Монатіки привчають хлопців до читання. До слова, артист у грудні презентував дитячу книгу "Книга мрій", з якою їхні сини однозначно вже ознайомилися. А ще Ірина водить синів на різні активності.

Сини MONATIK / Фото: instagram.com/irishamonatik

Окрім того, Платон та Данило полюбляють гратися пазлами. Ірина Монатік показала, як сини складали картинку з мультфільму "Південний Парк".

Сини MONATIK / Фото: instagram.com/irishamonatik

У коментарях підписники дружини MONATIK написали чимало компліментів. Вони залишили смайлики, а також розхвалили синів сімейства: "Яка краса", "декілька разів лайкнула", "яке ж чудове ім'я у синів".

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук замилувала фото з синами, з якими знялася у професійному фотосеті. Також артистка зізналась, у чому обмежує Микиту та Гліба.

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