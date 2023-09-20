Дружина Монатіка показалася у бомбосховищі під час повітряної тривоги у Києві вночі

Дружина музиканта Дмитра Монатіка Ірина показала шанувальникам, як разом з родиною, як і більшість українців, була змушена ніч провести у бомбосховищі.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Ірина розмістила знімок, який був зроблений на паркінгу будинку, в якому її родина мешкає. Як відомо, 20 вересня, проти ночі у Києві пролунала повітряна тривога, яка тривала до четвертої ранку.

Дружина Дмитра Монатіка Ірина показала фото з бомбосховища / Фото: instagram.com/irishamonatik

Також на сторінці фотоблогу Ірина Монатік поділилася знімком на ранок і показала, який вигляд після цієї ночі має. На фотографії дружина Монатіка позує у піджаку молочного кольору, у блискучій сорочці, а свій образ Ірина доповнила чорним чокером:

Дружина Дмитра Монатіка Ірина показалася після ночі в бомбосховищі / Фото: instagram.com/irishamonatik

"Нові правила життя: "Якщо ніч провели в паркінгу, то особливо мусимо мати ще кращий вигляд" , а ніч провели в паркінгу через тривогу, бо #russiaisaterroriststate. Дякуємо силам ППО та ЗСУ і всім, хто наближає перемогу України", - написала під знімками Монатік.

Нагадаємо, що дружина та діти Дмитра Монатіка певний час перебували у Європі. Та, врешті, родина прийняла рішення об'єднатися. Наприкінці березня цього року Ірина з синами повернулася до Києва. На початку вересня Дмитро та Ірина відвели дітей до школи на Печерську.

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