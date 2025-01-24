Дружина Монатіка вперше показала фото третьої вагітності, яку тривалий час приховувала

Ірина після третіх пологів пригадала, як минали її дні при надії.

Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, та його дружина Ірина нещодавно повідомили про поповнення в родині.

На світ з'явився ще один українець. Так, зіркове подружжя стало багатодітними – віднедавна вони виховують уже трьох синів. Утім, свою вагітність Ірина Монатік спочатку ретельно приховувала й повідомила радісну звістку лише на останніх її місяцях.

Дружина співака майже не ділилася фото чи подробицями та не виходила на публіку. Ба більше, сам Дмитро теж не охоче роздавав коментарі на цю тему. Однак після народження малюка Ірина все ж поділилася архівними фото з періоду вагітності. На зображеннях вона позує в обтислій сукні й демонструє свій помітно округлий животик.

Ірина Монатік / Фото: instagram.com/irinamonatik

Ірина Монатік / Фото: instagram.com/irinamonatik

"Архівні фото з особливого періоду 2024 року, коли я була при надії! Фотографуйте важливі моменти свого життя – вони безцінні", - наголосила дружина артиста.

До слова, зараз зіркове подружжя приховує ім'я та обличчя третього сина. А нещодавно Дмитро Монатік зізнався, як поява ще одного сина змінила його творчість.

Читайте також: