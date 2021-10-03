Дружина нардепа Миколи Тищенка прокоментувала його бійки та гучну вечірку в розпал карантину

Алла прокоментувала скандали за участі одіозного чоловіка.

Дружина одіозного народного депутата Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська прокоментувала його бійки та гучну вечірку в розпал пандемії.

Так, нардеп нерідко потрапляє у якісь курйозні історії, пов'язані або з бійкою у Верховній Раді, або з його висловлюваннями та діями. У програмі "Світське життя" обраниця бізнесмена поділилася, що особливо не слідкує за новинами та тим, що робить її коханий.

"Ну взагалі це такі заголовки, тому що коли кажуть бійка, то завжди там немає бійки, там якісь такі сутички, в які я ніколи не влажу і ніколи не слідкую, тому що я відписана від всіх телеграм-каналів, які повідомляють новини", – поділилася жінка.

Алла Барановська та Микола Тищенко / instagram.com/allabonya

Також Алла пояснила, чому вони з чоловіком приховували свою подорож на розкішний грецький острів Міконос. Так, пара не показувала фото з відпочинку у своїх блогах, а от туристи, які також відпочивали в одному готелі з ними, таємно наробили світлин та показали ЗМІ.

"Просто не афішували поїздки, але завжди він і я декларуємо всі свої витрати, якщо відкрити наші декларації, то ми певно, якщо не єдині, то дуже рідко, коли так жінки депутатів і самі депутати декларують свої витрати. Наше життя не змінилося, як ми подорожували 5 років тому, зараз все те саме. Зараз вже показую трішки, щоб за нами ніхто не бігав, тому що люди ж люблять підглядати, це все знімати. Ми завжди відпочиваємо великою родиною, там і батьки є і я не завжди там в якомусь супер красивому вигляді, звичайно не дуже приємно, коли ти з дитиною на березі моря і хтось за тобою бігає знімає. Тому зараз вже я трішки змінила свою тактику і вже сама щось публікую, щоб люди бачили, що так ми відпочиваємо, отак ми виїжджаємо кудись за кордон, як є така можливість подорожувати, поки знов все не позакривали", – пояснила Барановська.

Алла Барановська та Микола Тищенко / instagram.com/allabonya

Прокоментувала обраниця Тищенка і гучну вечірку в розпал пандемії. Так, модель відсвяткувала свій день народження у київському готелі Fairmont під час жорсткого карантину. Вона запевнила, що у ніч проти 19 квітня святкували нібито не в ресторані, а в готельних номерах, тож юридично вони нічого не порушили. Втім, Алла зізналася, що якби могла повернути час назад, то не влаштовувала б вечірку.

"Звичайно, це був серйозний тижневий хейт і я не зовсім розуміла за що, тому що це був зачинений вечір, де ніхто не міг захворіти, але звичайно, це все не варте було того, що потім відбувалося і як вся країна смакувала те", – поділилася вона.

Нагадаємо, Наталка Денисенко вперше прокоментувала скандальну бійку свого чоловіка у Києві. Акторка поділилася, що добре знає коханого і розуміє, чому він зірвався.

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