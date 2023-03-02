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Дружина Олега Сенцова з новонародженим сином повернулася до України та замилувала фото

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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607
Час на прочитання
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Дружина Олега Сенцова з новонародженим сином повернулася до України та замилувала фото

Олег Сенцов з дружиною

Раніше кохана режисера з сином перебувала у США.

Дружина українського режисера Олега СенцоваВероніка Вельч – з їхнім маленьким сином повернулася до України.

Про це кохана знаменитості повідомила в Instagram. Вероніка опублікувала фото, як sз крихітним сином Дем'яном їде d потягу. До слова, хлопчик вперше побачив Україну.

Дружина Олега Сенцова з їхнім сином / © instagram.com/veronika_velch
Дружина Олега Сенцова з їхнім сином / Фото: instagram.com/veronika_velch

"Коли вперше побачив рідне "від Сяну до Дону", - підписала світлини Вероніка.

У коментарях під дописом підписники Вельч, аби точно переконатися, запитали, чи дійсно вона повернулася.

"Так! Нарешті", - підтвердила Вероніка.

Дружина Олега Сенцова з їхнім сином / © instagram.com/veronika_velch
Дружина Олега Сенцова з їхнім сином / Фото: instagram.com/veronika_velch

Нагадаємо, дружина режисера з їхнім сином перебувала у США. Саме там восени минулого року Дем'ян з'явився на світ. У січні вже цього року син Олега Сенцова у Вашингтоні отримав українське громадянство.

Тим часом сам режисер нині перебуває на фронті, куди пішов ще на початку повномасштабної війни, аби захищати країну від російського окупаційного війська.

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Дата публікації
Перегляди
607
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